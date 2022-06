19-aastane tennisetäht käskis emal tribüünilt lahkuda, kuid võidule see teda ei aidanud

Esmakordselt suure slämmi poolfinaali pääsenud Ruud ütles pärast matši, et võit on võit, kuid vastase karjed, kirumine ja tribüünilt abi palumine jättis halva maigu. «Kui tahad abi kasutada, siis lahku väljakult,» vahendas Ruudi öeldut NRK.

Kolmandas setis murdis Ruud seisul 4:3 vastase servi ning Rune karjus tribüünide suunas: «Lahku, lahku!» Tema ema Aneke Rune tegigi nii, nagu tundus, et poeg tahtis. Hetkeks tundus, et sellest on abi, sest ta murdis vastu, kuid kaotas seti kiire lõppmängus.