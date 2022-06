Meedia: superpaar Shakira ja Pique on lahus, jalgpallur pettis lauljat

Nn superpaari kohtumislugu kõlab romantiliselt. 2010. aasta jalgpalli MMi tunnuslaulu Waka-Waka valmistanud Shakira kohtus Pique’ga muusikavideo salvestusel. Sealt lahvatas leek, mis on kestnud üle kümne aasta, paaril on kaks ühist last.

Pere elas rahulikku elu Barcelonas, kuid El Periodico kirjutas, et Shakira avastas Pique koos teise naisega. Paar on otsustanud ühisele elule joone alla tõmmata. Mõned ajakirjanikud teavad rääkida, et Shakira ja Pique on juba lahku kolinud, jalgpallur elab poissmeheelu, mida saadavad tihedas ööklubide külastamised.