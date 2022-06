Kunagi eestlasi kurvastanud soomlane debüteerib Rally1-auto roolis

«Tundub päris kindel, et Huttunen võistleb Jyväskyläs WRC-klassis. Maksime just Fordile võistluse broneerimistasu,» rääkis Grönholm Ilta-Sanomatele.

«See on tema jaoks suurepärane võimalus, just see, millest me oleme puudust tundnud. Nüüd peame muidugi veel lõpliku rahastuse saama. Praeguses maailmas ei ole sponsorraha kogumine lihtne, kuid teeme jõupingutusi,» lisas Huttuneni eesti hoolitsev Grönholm.

Huttunen on tänavu teinud WRC2 arvestuses kolm starti: Rootsis sai ta kolmanda koha, Horvaatias läks hea tulemus avarii nahka. Võistlustules on ta ka sel nädalal Sardiinia MM-etapil.

«Kõik, kes rallit jälgivad, teavad, et Huttunen on suur talent. Tal on jalg WRC-meeskondade ukse vahel olnud nüüd paar aastat, aga ta pole vaimselt veel läbimurdeks päris valmis. Usun, et tulevikus on. Töötame selle nimel kogu aeg kõvasti,» rõhutas Grönholm.