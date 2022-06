«Ma ei tea ühtegi teist spordiala, mis kaheksa aastaga oleks nii kindlalt kanda kinnitanud kui vormel E,» tõdeb Tommaso Volpe elektrivormelite Berliini etapi võistluseelsel pärastlõunal boksialas. Volpe on Nissani vormel E tehasetiimi pealik ja vastutab ühtlasi mootorispordi arendamise eest Nissanis. Tema sõnul on hinnanguliselt kuni pool vormel E jälgijatest n.ö. uued vaatajad, kes varem pole mootorisporti jälginud.

Vormel E hooaeg koosneb tänavu kümnes linnas sõidetavast 16 etapist. 2022. aasta jääb praeguse põlvkonna elektrivormelitele viimaseks, sest alates järgmisest hooajast võetakse kasutusele tunduvalt võimsamad kolmanda põlvkonna autod, mis on juba umbes aasta arenduses olnud. Arvatakse, et need on eelkäijatest kiiremad viis kuni seitse sekundit ringi kohta. Juba ainuüksi see tähendab, et tänavarajad, kus praegu sõidetakse E-Prix etappe, kipuvad jääma uutele autodele aeglaseks ja lühikeseks.