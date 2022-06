EOK teenetemärgi pälvis kaheksa sporditegelast

EOK kõrgeima tunnustuse, Eesti Olümpiakomitee teenetemärgi pälvisid:

Toomas Annus – pikaajaline spordi toetaja

Ants Eek – korvpallikohtunik aastast 1971, rahvusvahelise korvpalliliidu aukohtunik

Urmas Karlson – pühendunud jalgrattaspordi eestvedaja, jalgrattaliidu peasekretär 1995. aastast

Kalju Kertsmik – kohaliku omavalitsuse tasandi spordiedendaja, Jaak Mae nimelise suusavõistluse looja

Gunnar Kuura – pikaajaline uisutamise eestvedaja, uisutamise suurvõistluste Eestisse tooja

Tanel Leok – edukas motosportlane, mitmekordne Eesti meister, kahekordne juunioride maailmameister, Saksamaa, Hollandi ja Itaalia meister.

Helju Sutt – pikaajaline võrkpalli edendaja, võrkpallitreener

Anu Säärits – TV 10 Olümpiastarti eestvedaja üle 27 aasta

EOK president Urmas Sõõrumaa: «2006. aastast välja antava EOK teenetemärgi näol on tegemist EOK kõrgeima tunnustusega, mis omistatakse panuse eest Eesti olümpia- ja spordiliikumise arendamisesse. Tänased laureaadid on kõik inimesed, kelle tegevus spordivaldkonnas on olnud meile kõigile eeskujuks.»

Jalgrattaliidu pikaaegne peasekretär Urmas Karlson: «Teenetemärgi nimel ma tegutsenud ei ole, aga hinge teeb selline tunnustus ikka soojaks. Omalt poolt tahaks tänada just spordirahvast, sest tänu neile olen ma seda tööd nii pikka aega teinud. See võrgustik, mille keskmes on EOK, on suutnud siduda inimesi.»

Tänavu karjääri lõpetav Tanel Leok: «EOK teenetemärgi saamine on tunnustus kogu motospordile. See näitab, et ka mitteolümpiaalasid märgatakse.»