Käsipalliliit valis presidendiks Eesti uue poliitilise jõu eestvedaja

Kallas, kes juhib erakonda Eesti 200, on ise käsipalli mänginud lapse- ja nooruspõlves ning olnud spordialaga seotud pikka aega. Ta mängis Jõhvi spordikoolis noorte vanuseklassides treener Jüri Blinovi käe all ning on Tartu Ülikooli käsipallinaiskonnaga tulnud Eesti meistriks, seisab pressiteates.

Kallase sõnul on käsipall talle südamelähedane ning tal on hea meel uus väljakutse vastu võtta.

«Käsipalli harrastajate hulk Eestis kasvab, kuid potentsiaali on sellel alal veelgi. Euroopas, eriti Põhjamaades meie lähedal, on käsipall väga populaarne spordiala ja ka Eesti lastele ning noortele on see arenguks väga sobilik ala. Meil on suutlikkust lisaks meeste tippkäsipallile arendada naiste ja noorte käsipalli ning selle eesmärgi nimel peab alaliit koos klubidega koos nüüd rühkima,» ütles Kallas.