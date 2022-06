Eesti korvpallikoondise EMi vastane tegi treeneripingil huvitava vangerduse

Kogenud juhendajalt võtab ameti üle 49-aastane Gianmarco Pozzecco. Eestlastele on keevaline itaallane eelkõige tuttav Sassari Dinamost, kus ta jagas hooajal 2020/21 näpunäiteid meie koondislasele Kaspar Treierile. Lisaks on tema käe all Vareses (2014/15) mänginud Kristjan Kangur.