Epp Mäe lükkas aastate eest tagasi teise riigi pakkumise ja võidab medaleid Eestile

Need asjaolud muudavadki lepingu sõlmimise tausta eriliseks. «Medali ühel poolel on puhtpraktiline väärtus. Üldine hinnatõus on ka minu ettevalmistuse eelarvet märgatavalt tõstnud – sestap on abist saadav kindlustunne hindamatu,» ütles Mäe, kel tekkis kontakt Forusega juba mullu, enne Tokyo olümpiamänge.