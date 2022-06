Miks läks Jari-Matti Latvala Sardiinia MM-ralli asemel hoopis Jaapanisse?

Latvala, kes lõpetas WRC-sarjas sõitmise 2019. aastal, on pärast seda võtnud üle Toyota rallitiimi juhi ülesanded. 209 stardiga on ta WRC kõige kogenum piloot, kuid on nüüd otsustanud kätt proovida ringrajasõidus.

«Toyota uus lähenemine süsinikneutraalsusele oli lihtsalt hämmastav. Nõustun, et heli on motospordi üks parimaid osi. Kuulsin Kamui Kobayashilt ja Kazuki Nakajimalt, et auto tunnetus on sama, mis bensiinimootoriga autol. Olin nende tagasisidest väga üllatunud, nii et tahtsin seda ise kontrollida ja mul on võimalus selle autoga sõita,» kommenteeris Latvala oma debüüti Fuji 24 tunni sõidus.