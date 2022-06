Lewandowskit jahtivad hispaanlased pöörasid omavahel tülli

Hispaania suurklubi Barcelona on jätkuvalt hammast ihumas Müncheni Bayerni hingekirjas olevale Robert Lewandowskile. Hispaania kõrgliiga pealik Javier Tebas avaldas, et Poola koondise kapten on Kataloonia klubi jaoks liiga kallis mängija. FC Barcelona president Joan Laporta reageeris väljaütlemisele nördinult ning ütles, et tegemist on verbaalse kõhulahtisusega.