Tolm muutis reedese avakatse sõitjatele ohtlikuks. Tänak: see katse on tappev

Hyundai sõitja Ott Tänak sai katsel Elfyn Evansi (Toyota) järel teise aja, kuid tegelikult oli eestlase tempo katse alguses waleslasest isegi kiirem. Saarlane kaotas rohkem aega teises pooles, kus tedagi hakkas segama ees startinud Takamoto Katsuta (Toyota) rataste alt tulnud tolm.

«Nähtavus on ainult kapotini. Tee on vaid autolaiune ja puud on kohe pervel. See katse on tappev. Üks eksimus ja ongi kõik. See on praegu väga väljakutsuv,» ütles Tänak WRC TV-le.

Kõige rohkem avaldas oma halvakspanu kohe Rovanperä kannul startinud Thierry Neuville. «Nähtavus puudus! Kaotasin 10-15 sekundit, pidin kohati peaaegu seisma jääma. See pole uus probleem, oleme sellest FIA ja korraldajatega rääkinud,» ütles ta katsejärgses intervjuus.

«Meil oli juba rajaluure ajal tolmuga probleeme, kui sõitjate vahed oli kolm-neli minutit. Keegi ei võta meid kuulda. Otseülekanded ja ajakava, kõik on väga seotud. Iga aasta on sama asi ja see on häviväärne, sest tegelikult on see sõitjate jaoks väga-väga ohtlik!» põrutas Tänaku tiimikaaslane.

Isegi muidu tagasihoidlik jaapanlane Katsuta avaldas kahetsust, et korraldajad ei otsustanud stardivahe suurendada nelja minuti peale, nagu oli Portugalis. «Ma ei saa aru, miks alati sama reha otsa astutakse. Miks ei võiks vahed olla neli minutit nagu Portugalis? Kummaline.»

Katse võitnud Evans oli üllatunud, et sõitis eespool startinutest välja kiirema aja. «Ma ei tea [kuidas Tänakust nii palju jagu sain], sest ma ei näinud väga palju. Iga aasta sama jama...» Craig Breen (Ford) lisas, et jäi sisuliselt seisma iga 500-600 meetri järel ning et tal on Sardiinias vähe sõidukogemust, sest startis siin viimati 2018. aastal.