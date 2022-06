Pelél sai villand: Putin, lõpetage sõda Ukrainas!

Pelé meenutas, et on Putiniga olnud sõbralikes suhetes ja mehel isegi kätt surunud, kuid nüüd ei tuleks see mõttessegi. «Ma ei mõelnud kunagi, et ühel päeval oleme nii lõhestunud kui praegu. Selle konflikti lõpetamise jõud on teie kätes. Nendes samades kätes, mida surusin Moskvas, kus viimati 2017. aastal kohtusime.»