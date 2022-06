KOLUMN ⟩ Kontaveidi teine koht maailma edetabelis ütleb naiste tennise kohta nii mõndagi

Fakt, et Anett Kontaveit tõuseb esmaspäeval avaldatavas tennise naiste maailma edetabelis karjääri kõrgeimale teisele pügalale on kahtlemata rõõmustav. Eestlanna kuulubki maailma tippu, kuid tõsi on seegi, et osalt on valgepalluri uus tippmark heade juhuste kokkulangemine, teisalt ilmestab väga hästi naiste tipptennise seisu.