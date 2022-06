Kurikuulus ringrada nõudis 261. motosportlase elu

«Isle of Man TT võistluse korraldajad kinnitavad kahetsusega, et Mark Purslow hukkus 2022. aasta Isle of Man TT neljandal kvalifikatsioonisessioonil toimunud intsidendis. Õnnetus juhtus Ballagareys, tema sessiooni kolmandal ringil,» seisis korraldajate teates.

Koroonapandeemia tõttu on võistlus kahel viimasel aastal ära jäänud. Viimati sõideti 2019. aastal ning siis hukkus kaks võidukihutajat. Kurb statistika näitab, et selle sajandi võistlustel on keskmiselt igal Isle of Mani TT võistlusel surnud kolm sportlast.