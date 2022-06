Martin Järveoja ootab fännidelt tuge, et üheskoos lastele head teha

Harvikhaiguste ravi on ja jääb kalliks, alati. Kuid see ravi on tihti elupäästev ning lastefondi suur soov on, et ka kõige kaasaegsem ravi ja ravimid jõuaksid Eesti lasteni. Aastas suudab fond aidata ligi 700 last, enam kui 200 neist vajavad igakuist abi. Järjest enam saab fond abipalveid ravimite rahastamiseks, mille aastane hind küündib 200 000–300 000 euroni. Heategijate abita kaotavad need lapsed pahatihti kõige väärtuslikuma – elu.

«Mitte ükski laps ei tohiks jääda vajaliku ravita lihtsalt seetõttu, et tema haigus on niivõrd eriline, iga väike inimhing väärib täisväärtuslikku elu. Vähim, mida me ühiskonnana teha saame, on üksteisele abikäsi ulatada ka olukordades, mis näivad lootusetud. TÜK Lastefondi töö on olnud äärmiselt tänuväärne ja ma väga loodan, et koos oma heade toetajatega suudame ka selle kampaaniaga tuua lootuskiire peredele, kes seda vajavad. Koos on lihtsam ja igaüks meist saab aidata. Sellest tulenevalt ka joonistuskonkursi pealkiri «Koos oleme tugevad». Mul on suur au kanda oma kodusel rallil kiivrit, mis on disainitud lastefondi väikeste imede auks,» sõnas autoralli maailmameister Martin Järveoja.