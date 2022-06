Ukrainlannast olümpiamedalist: võidame selle sõja, aga hind on liiga kõrge

«Täna olid mul esimest korda õudusunenäod sõjast pärast kodust lahkumist. Ma ärkasin üles hirmul, aga minu jaoks oli see lihtsalt õudusunenägu. Tuhanded ukrainlased proovivad päriselt selles õudusunenäos ellu jääda, iga päev, juba 100 päeva jutti,» kirjutas jooskja Instagrami.

«Ma usun, et me võidame selle sõja, aga hind on liiga kõrge. Mu süda murdub iga päev, kui meie sõdurid ja tsiviilisikud surevad. Palun ärge lõpetage Ukraina aitamist! Peame võitma selle sõja nii kiirelt kui võimalik!» lisas Rõšõkova.