Ukraina koondise liider soovis minna kodumaad kaitsma, kuid klubi veenis ta ümber

Zintšenko on hetkel Ukraina üks suuremaid jalgpallitähti ja teenib igapäevaselt leiba Manchester City ridades, kuid pärast Venemaa sissetungi oli ta valmis jalgpallurkarjääri pooleli jätma, et kodumaad kaitsta. Kusjuures ta läks juba nii kaugele, et rääkis oma plaanist ka klubile, kirjutab The Sun.