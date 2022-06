Wimbledonist jääb eemale kuhjaga tippmängijaid, Kanepi saab ilmselt asetuse

Kuigi fookus on veel täna-homme lõppevatel Prantsusmaa lahtistel, tuleb uudiseid ka mõne nädala pärast startiva Wimbledoni kohta. Tenniseajakirjanik José Morgado viitas sotsiaalmeedias faktile, et juba praeguse seisuga jääb eemale ligi 20 tippmängijat.

ALSO OUT: Fernandez (injured), Svitolina (pregnant), Vondrousova (injured), Cristian (injured)

Suurtel slämmidel saavad asetuse edetabeli 32 tugevamat mängijat. Praeguse seisuga on see piir nihkunud pingerea 42. tennisistini. See on aga hea uudis eestlastele!