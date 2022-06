Eesti koondis sai tähtsa mängu eel ühe halva uudise

Mina ootan oma mängijatelt, et nad pühendaksid kogu oma energia võrkpalli mängimisele ega laseks end välistest teguritest häirida. See pole kunagi kerge, sest segavaid asju on palju, aga eeldan, et mängu kvaliteeti saal homme palju ei mõjuta. Loomulikult tuleme me veidi jahedamast keskkonnast, aga keskendume ikkagi mängule. Staff on loomulikult valmis mängijaid aitama kui kellelgi tekib raskusi, eriti mängu lõpuosas kui on oht näiteks krampide tekkeks. Ilmselt tuleb mängus tavalisest rohkem pause, mäng venib pikemaks, peame hoopis ise olema valmis, et targalt ära kasutada näiteks väljaku kuivatamise hetki. Aga olud on samasugused mõlema meeskonna jaoks ja minu teada on see ka neile esimene nö suvine mäng sel hooajal.