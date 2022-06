VIDEO ⟩ Eesti koondis sai võõrsil valusa kaotuse

See aga Sloveeniat ei murdnud. Koduvõistkond võitis neljanda geimi ning haaras ohjad ka otsustavas. Eesti võitles kõvasti, kuid 10:11 kaotusseisust anti vastastele kaks punkti järjest ning sealt enam välja ei õnnestunud ronida.

Eestlannad sai tabelisse ühe võidu kõrvale teise kaotuse. Nüüd ootab ees esimene kodumäng, kolmapäeval võõrustatakse kell 17 Tartu Ülikooli spordihoones Rootsit. Eesmärk on jõuda kahe parema hulka.

Tabelis on esikohal kahe võidu ja 6 punktiga Rootsi, teine on kahe võiduga 5 punkti kogunud Portugal. Kolmandat positsiooni hoiab ühe võidu ja 4 punktiga Eesti naiskond, neljas on ühe võidu ja 3 punktiga Sloveenia ja viies kolm kaotust saanud Luksemburg.