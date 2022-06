Kanter treenib kettaheite imelast: talle on kõik antud, et murda maailmarekord

«71 meetrit oli tõesti ootamatu,» ütles Čeh intervjuus ERRi spordiportaalile. «Lootsin heita võib-olla 70, aga meeter rohkem – seda on palju. Mu tehnika on nüüd stabiilne, mis tagab ka tulemuste stabiilsuse.»

Koostöö Kanteriga on kestnud veidi üle poole aasta. «Ootus ja potentsiaal on väga-väga suur. Tegemist on väga andeka noore mehega ja ma usun, et tal on kõik selleks antud, et üks pika habemega maailmarekord murda ja 2024 Pariis – minu silmis, miks mitte järgmine olümpiavõitja,» kiitis Eesti kettaheitelegend hoolealust.