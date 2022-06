Magus-magus-hapu-hapu-magus: Tänaku Sardiinia raamat sai lõpuks uue ilusa peatüki

Jada ütleb, et Ott Tänakul õnnestub Sardiinias iga viie aasta tagant. 2012 tuli esimene poodium, 2017 esimene ja 2022 teine võit.

Sardiinia MM-ralli on Ott Tänakule toonud aastate jooksul kamaluga rõõmu, aga ka paksu peavalu. Õnneks koges ta tänavu esimest, sest saarlane ja tema kaardilugeja Martin Järveoja tõusid poodiumi kõrgeimale astmele ning said hüpata ralliparki võõrustava Alghero jahisadamas Vahemerre, nagu on Itaalia saarel võitjatele kohane.