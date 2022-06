Naiste tennise valitseja kasutas võidukõnes võimalust Ukrainale toetust avaldada

«Kuna sõda endiselt käib, tahan ukrainlastel öelda, et püsige tugevad! Sõja algusest saati olen iga turniiri järel mõelnud, et ehk on järgmise võistluse ajaks olukord parem. Loodan seda endiselt,» sõnas Swiatek peaareenil 15 000 pealtvaataja ees.

«Imeline, et Iga rahu tähtsuse kõnes välja tõi. Sel hetkel on ju nii palju emotsioone,» märkis Gauff pärast finaali. «Üldiselt usun, et sporti on platvormina väga hea kasutada. Ma ei ütleks midagi, kui arvaks, et see kedagi ei mõjuta.»