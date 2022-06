462-päevase põua lõpetanud Tänak pühendas võidu mehaanikutele

«On olnud väga raske hooaeg. Olen väga õnnelik, eriti mehaanikute üle, kes on teinud suurepärast tööd eelmise aasta lõpus ja selle alguses. Sardiinia polnud kunagi lihtne, aga nad tegid head tööd, et auto sõidaks,» sõnas Tänak otseülekandes vahetult pärast finišit.

Hyundai tiimipealiku asetäitja Julien Moncet lisas: «Loodan, et see pole meie viimane võit. Fantastiline võit tiimi ja Oti jaoks. Meie algus hooajale oli väga raske, aga teadsime, et sõitjad ega tiim ei anna kunagi alla. Teame, et meil on veel palju vaeva näha, aga praegu tuleb hetke koos nautida.»