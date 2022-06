Nadal võitis ülikindlalt Prantsusmaa lahtiste finaali ning kasvatas suure slämmi rekordit

36-aastane hispaanlane oli finaalis omaette klassist. Kohe kohtumise algusest ei andnud 23-aastasele norralasele isegi võimalust ning võttis avasetis kindla võidu. Teist setti alustas ta tagasihoidlikumalt kui jäi 1:3 kaotusseisu. Kuid Nadal ei läinud verest välja ja võttis taas 6:3 setivõidu ning otsustavas seti võitis ta 6:0.

Nadal jäi tuleviku osas salakavalaks, kuid lubas, et võitlus jätkub. «Väga raske on mind valdavaid tundeid kirjeldada. See on midagi, mida ma poleks kunagi uskunud: olen 36-aastaselt jälle tippvormis ja mängin minu jaoks kõige tähtsamal väljakul. See tähendab minu jaoks kõik. Ma ei tea, mis tulevik toob, aga jätkan võitlemist, et karjääriga jätkata,» ütles Nadal pärast võitu.

Ruud pääses Prantsusmaa lahtistel finaali esimese norralasena ning oli õnnelik, et sai mängida sellise legendi nagu Nadali vastu. «Me teame, milline meister sa oled. Täna sain teada, mis tunne on sinu vastu finaalis mängida. See pole lihtne. Ma pole esimene ohver, tean et neid on olnud ennegi,» ütles Ruud pärast finaali peetud kõnes.

Kohtumine kestis kaks tundi ja 20 minutit. Nadal on 22 suure slämmi võiduga on selgelt kõige edukam meestennisist, Roger Federer (ATP 47.) ja Novak Djokovic (ATP 1.) on mõlemad saanud 20 võitu.