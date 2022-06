Rohkem võimalusi omanud Ukraina jäi Walesile alla, MM-finaalturniiri unistus vajus põrmu

Ukraina oli selgelt domineerivam pool, pallivaldamine (61-39) on selgelt nende kasuks ja ka pealelööke raamidesse tehti enam kui kaks korda rohkem (24 Walesi 9 vastu, sh raamidesse 9-2). Sõjas vaevleva riigi koondist see kõik aga võiduni ei aidanud ning Ukraina unistus Katari MMile pääsemist jäi ühe mängu kaugusele. Ukrainlased on MM-finaalturniiril osalenud ühel korral, see juhtus 2006. aastal.