Maailmameedia: Messi ja Argentina alandasid Eesti jalgpallikoondist

BBC kirjutas, et Argentina purustas Eesti ning see oli esimene kord, kui Messi lõi koondise eest ühes kohtumises viis väravat. «Tegelikult on ta oma karjääri jooksul seda suutnud vaid korra – 2012. aastal, kui Barcelona võitis 7:1 Meistrite liigas Leverkuseni Bayerit,» kirjutas BBC.

10 años después... Leo Messi vuelve a marcar 5 goles en un mismo partido:



⚽ Leno, arquero del Leverkusen, lo sufrió en el 7-1 de 2012 (Champions)



⚽ Matvei Igonen en el piso, durante el 5-0 de Argentina vs. Estonia en 2022 (amistoso) pic.twitter.com/CfgmRHvLXE — SportsCenter (@SC_ESPN) June 5, 2022

Ühtlasi on Messi nüüd löönud koondise eest 86 väravat, kuid juba teise poolaja alguses löödud kolmas värav aitas ta samale pulgale Ungari legendi Ferenc Puskásiga, kes hoidis koondisemängude väravalööjate edetabelis neljandat kohta.

Nüüd võttis selle positsiooni sisse Messi, tema ees on veel malaislane Mokhtar Dahari (89), iraanlane Ali Daei (109) ja portugallane Cristiano Ronaldo (117).

Britid leidsid, et kuigi Eesti ei olnud Argentinale just kõige suurem väljakutse, siis viitab see tulemus ja Finalissima 3:0 võit Itaalia vastu, Argentinal on suur võimalus võita ka MM-tiitel, mis on Messi auhinnakapist puudu.

Ilta-Sanomat kirjutas, et hõimuvennad said Hispaanias korraliku ketuka ja Argentina alandas Eesti koondist. «Argentinal oli selleks päevaks vastase leidmisega raskusi. Eesti oli aga vaba, sest mängib Rahvuste liigat kõige nõrgemate riikide grupis ehk D-liigas. Nende grupis on vaid kolm riiki, samas näiteks Soome grupis B-liigas on neli riiki.»