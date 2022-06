Soomlased valasid õli tulle: Tänak käitus andestamatult, kohtunikud rääkisid musta valgeks

Sündmused hargnesid neljandana rajale läinud Adrien Fourmaux' avarii järel. Prantslane kihutas Ford Pumaga teelt välja, kuid jäi rajale ette ning katse tuli esialgu ajutiselt peatada, selle märgiks lehvitasid kohtunikud punast lippu.

Nõnda pidanuks kolm Rally1-meest: Craig Breen, Pierre-Louis Loubet ja Ott Tänak väikese pausi järel katse ikkagi läbima. See õnnestus triost vaid keskmisel, sest kohtunikel läksid konspektid parajalt sassi.

Kuigi teel paistis igati turvaline – Loubet sai ju muretult läbi – lehvitati nii Breenile kui ka Tänakule punast lippu. Kumbki mees ei saanud katse lõpus kohtunike otsustest aru, kuid järgisid reegleid ehk võtsid hoo maha.

Pardakaamerast oli aga näha, et Tänak ei võtnud kohe pärast punase lipu nägemist hoogu maha, kuigi reeglid seda nõuavad. Põhjenduseks oli, et ta tahtis sõita järgmise kontrollpostini ning kontrollida, kas ka seal on punane lipp. Soome ajakirjanik Hytti’ ütles, et see oli puhtalt musta valgeks rääkimine.

«Ta juhtis võistlust 46-sekundilise eduga. Mida tal olnuks kaotada, kui ta oleks hoogu maha võtnud? Tänakul on kinnisidee, et ta peab igal katsel kõige kiirem olema. Isegi kui tema edu on, kui nii võib öelda, turvaline,» arvas Hyttiä.