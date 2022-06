Ukraina tennisistidel pole agressorriikide sportlastest pääsu

Jastremska puutus sõja esimestel nädalatel väga otseselt kokku Vene vägede agressiooniga. Ta on sündinud ja kasvanud Odessas, mis oli sõja alguses tugeva tule all. Seetõttu pidi ta oma perega mitmeid päevi maa-aluses pommivarjendis veetma.

Kui Wimbledoni tenniseturniir on otsustanud venelasi ja valgevenelasi mitte platsile lubada, siis nii-öelda suure slämmi turniiri soojendusvõistlus on nende osalemine lubatud.

Jastremska ja Aleksandrova on omavahel mänginud neli korda. Kolmel juhul on peale jäänud ukrainlanna. Sabalenka on Baindli vastu võitnud mõlemad kohtumised.