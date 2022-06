Vene häkkerid ründasid Ukraina kohtumise ajal propagandaga

Intsidendile reageeris emotsionaalselt mängu kommentaator, kes ütles pärast mängu ülekande pildi naasmist: «Tegu oli häkkerite rünnakuga. Ma loodan, et te põlete põrgus ega saa enam kunagi jalgpalli vaadata!»

Venelased on jalgpalli matšide ajal katkestanud ka oma telekanalite pilti. 3. aprilli Saksamaa kõrgliiga kohtumises Dortmundi ja RB Leipzigi vahel olid reklaamtahvlitel pidevalt Ukrainat toetavad kirjad. Just see häiriski Venemaa telekanalit Matš TVd, kes otsustas pärast 13 minutit ülekande koguni lõpetada.