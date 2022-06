Henri Drell saab end näidata vähemalt neljale, aga kuni seitsmele NBA klubile

Aprillis 22. sünnipäeva tähistanud ääremängija saab end ookeani taga näidata laagrites, aga ka konkreetselt klubidele. Seni on ta n-ö testimisel käinud Atlanta Hawksis ja Chicago Bullsis. Drell ütles Postimehele, et kindlasti läheb ta veel kahe meeskonna juurde, kolm varianti on praegu küsimärgiga. Seni on asjad sujunud kenasti.