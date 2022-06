Kaotamisest väsinud Hamilton seadis Mercedesele tähtaja

Kuigi Hamilton on viimasel ajal väljaütlemistes olnud viisakas, tekitab tipust pudenemine kõvasti tuska. Erinevate probleemidega heitlev Mercedes jääb tänavu võimekuselt alla nii Red Bullile kui ka Ferrarile. Britt on kaotamisest väsinud ja ootab arengut.

«Loodetavasti jõuame Suurbritannia GP-ks soovitud tasemele, et oleksime võimelised Ferrari ja Red Bulliga võitlema. Koduvõistlusel oleks tore neile vastu hakata,» ütles Hamilton ajalehele Express. «Tean, et tehases käib kõva arendustöö. Ma ei kahtle, et varem või hiljem jõuame soovitud tasemele.»