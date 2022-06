Noor Soome treener on sepistamas Euroopa tippkorvpalli kevade üht suuremat üllatust

«Meie poistelt hiilgav võitlus! Ütlen neile pärast iga mängu, kui uhke nende üle olen. Mängijate võitlusvaimu ja hingestatust pole võimalik üle kiita,» ütles Iisalo pärast eilset 83:80 võitu. «Väärisime võitu ja seeria viiendat mängu. Kogu surve on nüüd Bayerni peal, sest nende klubi on rikas. See on meile suurepärane situatsioon.»