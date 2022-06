36 aastat tagasi esimese MM-tiitli võitnud rallilegend tahab sõita ka uue hübriidautoga

Soomlane taandus suurest mängust 20 aastat tagasi, kuid WRC-masinaga on ta korduvalt hiljemgi sõitnud. «Olen olnud paljudes ralliautodes. Praegune olukord on põnev, sest autod on eelnevatest veidi raskemad, aga tänu hübriidile võimsamad, lähenedes 500 hobujõule,» märkis Kankkunen.