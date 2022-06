Vipsi ees löödi kinni ka teise F1-tiimi uks

Sündmuste jada hakkas hargnema eelmisel nädalal, mil Red Bull teatas, et Sergio Pereziga pikendati lepingut 2024. aastani. Varasemalt oli raudselt paigas võistkonna esinumber ja valitsev maailmameister Max Verstappen. Mehhiklase uue kontrahtiga kadus võimalus, et sõsartiimist AlphaTaurist edutataks eelmisel hooajal väga head vormi näidanud Pierre Gasly, kes on korduvalt välja öelnud, et enda arvates väärib ta Red Bullis teist võimalust. Esimene trett põhivõistkonnas läks prantslasel aia taha, sest ta sai sõita poolteist hooaega, enne kui viidi tagasi toona Toro Rosso nime kandnud duubeltiimi.

Kuigi Marko pole AlphaTauri praeguste sõitjatega – lisaks Gasly'le kuulub sinna Yuki Tsunoda – päris rahul, puudub tema sõnutsi ka parem lahendus. Varumeestepingil on palju noori, sest F2-sarjas on Red Bulli süsteemi sõitjatest Vips, Jehan Daruvala, Liam Lawson, Dennis Hauger ja Ayumu Iwasa, aga...

«Minu arust pole praegu head alternatiivi, mis muudaks AlphaTaurit oluliselt paremaks. Peame vaatama, mis saab pärast 2023. aastat,» ütles Marko portaalile Formel1.de. «Võime eeldada, et praegused sõitjad jäävad paika. Samas, koroonaviirus on endiselt teema, see võib noortele ukse avada. Ent muidugi loodan, et keegi ei haigestu. Tõenäoliselt peavad nad [täiskohaga sõitjakohta] veel vähemalt aasta ootama.»

Tõsi, 79-aastase austerlase sõnad ei tähenda ilmtingimata, et me ei näe eestlast tuleval hooajal võidusõidumaailma kuninglikus sarjas. Tõenäosus on küll pisike, aga Vips võib esindada mõnda muud tiimi, kuna näiteks tänavu kihutab Williamsi ridades Taid esindav inglane Alexander Albon, kelle sponsor on just Red Bull.