Meedia: Mbappest saab enim teeniv sportlane maailmas

23-aastane Mbappe sõlmis PSG-ga lepingu, mis kehtib 2025. aasta juunini. Hispaania väljaanne Marca kirjutas, et prantslasest saab maailma teeniv sportlane, kuigi tema täpset palganumbrit pole välja toodud.

Mbappe liitus PSG-ga 2017. aastal AS Monacost. Ründaja abiga on võidetud neli Prantsusmaa meistritiitlit (2018-2020 ja 2022). Mees ise on kolmel hooajal valitud liiga parimaks mängijaks ja löönud ka enim väravaid.