Lõpp käes? Nadali karjääri kohal hõljuvad mustad pilved

Tennisist Rafael Nadal (ATP 4.) on tõsiselt hädas jalavigastusega. Enne oma 14. Prantsusmaa lahtiste tiitlit olid õhus kõlakad, et hispaanlane võib pärast finaali trauma tõttu oma karjäärile sootuks joone alla tõmmata. Kuigi nii ei läinud, annab mehe jutt pärast turniiri mõista, et lõpp on lähedal.