FIFA tahab veel tänavu kasutusele võtta robotkohtunikud

FIFA andmetel näitava kõik märgid, et tehnoloogia töötab ning see lahendab küsitavad suluseisuolukorra märksa kiiremini, kui praegu kasutuses oleva VARiga. Lõplik otsuse uue süsteemi kasutusele võtmise kohta peaks toimuma järgmisel nädalal. Uuendusliku süsteemi katsetamine toimus klubide maailmameistrivõistlustel.

Arvatakse, et FIFA on valmis teatama, et tehnoloogia täielikuks kasutuselevõtuks ei ole takistusi. FIFA kohtunike juht, endine itaalia vilemees Pierluigi Collina kirub terminit «robot-joonekohtunik».