Ukraina leinab Euroopa meistrit ja kolme lapse isa

«Meil on rindelt kohutavaid uudiseid: see neetud sõda viis meie kuulsa vibulaskja Oleksander Oništšuki meie seast. Saša oli Ukraina meistersportlane, Euroopa meister, Ukraina meister ja mitmete võistluste võitja. Paraku sõjas see kõik midagi ei maksa. Puhka rahus, sinu mälestus kestab igavesti,» kirjutas Rivne piirkonna vibuliit oma teates.