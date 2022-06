Zverev avalikustas vigastuse tõsiduse: kõik sidemed on rebenenud

Reedel oli käimas ülihaarav poolfinaal. Rafael Nadal (ATP 5.) võitis üle pooleteist tunni kestnud avaseti kiires lõppmängus. Teises vaatuses tegi seisuks 6:6 saatuslik löök, mille ajal väänas Zverev hüppeliigest nõnda tõsiselt, et polnud enam võimeline jätkama.

«Esimesed uuringud näitasid, et parema jala mitme külgsideme rebendit. Lendan nüüd Saksamaale, kus üritan võimalikult kiiresti vigastusest taastuda,» oli Zverevi esmane infokild fännidele.

Tänaseks on sakslane läbinud ka põhjalikumad uuringud, kuid rõõmsamaid teateid tal poolehoidjatele paraku jagada pole. Pigem vastupidi.

«Meil kõigil on elus oma teekond, see on osa minu omast. Järgmisel nädalal kerkin karjääri kõrgeimale kohale ehk tõusen maailma teiseks reketiks, kuid täna (teisipäeva – K.J.) hommikul käisin operatsioonil,» kirjutas Zverev Instagramis.

«Pärast täiendavaid uuringuid Saksamaal saime kinnitust, et minu parema pahkluu kõik kolm külgmist sidet on rebenenud. Et võimalikult kiiresti võistlustulle naasta, tagada kõigi sidemete korralik paranemine ja taastada jala stabiilsus, oli operatsioon kõige parem valik. Minu taastusravi algab nüüd ja teen kõik endst oleneva, et tulla tagasi tugevamana kui kunagi varem,» kirjutas sakslane, keda ootab erinevate hinnangute kohaselt ees kuue kuni kaheksa nädala pikkune võistluspaus.