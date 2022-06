Ei saa kuidagi Putinita? Venemaa suurim hokistaar sattus taas skandaali

Maailma üks paremaid jäähokimängijaid võttis sõja teemal esimest korda sõna päev pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse, kui talt selle kohta pressikonverentsil küsiti. «Ütleksin, et olukord on keeruline. Mul on palju sõpru nii Venemaal kui ka Ukrainas. Raske on näha järjekordset sõda. Loodan, et see saab varsti läbi ja kogu maailmas algab rahu,» lausus ta, sõnu hoolikalt valides.

Veelgi hoolsam oli 36-aastane hokistaar Putinist rääkides. «Jah, ta on mu president. Aga ma pole poliitik. Olen sportlane,» keerutas ta. «Nagu ütlesin, siis loodan, et see kõik lõppeb varsti. Olukord on mõlemale poolele keeruline. Minul pole siin midagi teha.»

Pärast seda on venelane antud teemal pigem vaikinud, kuid näiteks tema Instagrami profiilipildiks on jätkuvalt ühispildi president Putiniga. Lisaks võib ka tema feed'ist leida erinevaid klõpse riigijuhiga.

Väidetavalt on Ovetškinil palutud neid pilte, sealhulgas profiilipilti, eemaldada, kuid hokistaar on turvakaalutlustel sellest keeldunud. «Ovetškin olevat klubile vastanud, et kui ta nii talitab, siis seda võetakse kodumaal märgina, et ta on pööramas Putini vastu. Seeläbi võib aga ohtu sattuda tema pere,» on hokižurnalist Emily Kaplan selgitanud.

Mai keskel, pärast NHList konkurentsist pudenemist, naasis Ovetškin USAst kodumaale ning hoidis pigem madalat profiili. Seda kuni selle nädala alguseni, mil pealtnäha süütu pilt Instagrami postitati.

Nimelt kohtus Ovetškin teise Venemaa spordisangar, võimlemise olümpiavõitja ja kolmekordse maailmameistri Nikita Nagornõiga ning ulatas tollele enda autogrammiga hokikepi. Pealtnäha ilus žest võtab aga väga tumedad kammertoonid, kui võtta arvesse Nagornõi tausta.