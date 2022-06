Judoka Mattias Kuusik: kui oled korra allaandja, oled terve elu allaandja

Kuusik on pärit spordilähedasest perekonnast, mis on kaasa aidanud ka tema judo teekonnale - vanaisa oli nooruspõlves vehkleja ja isa maadleja. Tartumaa lähedalt Äksist pärit poisi jaoks olid Lähtel toimuvad judotrennid ajaliselt kõige sobivamad, seetõttu alustaski ta esimes klassis just judoga.

Judoteekond pole Kuusiku jaoks olnud lihtsate killast, noorsportlasel on olnud mitmeid operatsioone ja vigastusi. 2018. aasta alguses kukkus ta laagris vasaku õla peale ning vajas seetõttu ka operatsiooni «Vigastustest tagasitulek on näidanud, et ära anna kunagi alla, isegi, kui tundub, et lootust ei ole. Alati on lootust ja see on mulle sihikindlust juurde andnud. Kui oled korra allaandja, siis oled terve elu allaandja.»