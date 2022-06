Ukraina tippjooksja pääses viimasel minutil Vene tankide käest

Hutsol ärkas 24. veebruari hommikul kell viis üles ja mõistis, et midagi on muutunud.

«Lugesin internetist, et Venemaa on meid rünnanud. Me küll valmistusime sõjaks, kuid poleks kunagi arvanud oodata, et päriselt midagi juhtub. Me elame ju 21. sajandil,» rääkis Ukraina jooksja sõja alguse hommikust, vahendab Iltalehti.

Tema kodulinnas Sumõs elab umbes 250 000 inimest ja see asub 40 km kaugusel Vene piirist. See oli esimene linn, kuhu tankid sisenesid. Kuna Hutsolil endal autot polnud, siis helistas ta kõigepealt isale, et too talle järgi tuleks. Järgmine kõne läks Ukraina Spordiliitu.

«Ma küsisin, kus ma tööle peaks hakkama. Arvasin, et mu spordikarjäär on läbi. Agent ütles mulle, et kõik saab korda,» kirjeldas Ukraina jooksja segadust.

Hutsoli perekond põgenes lähenevate tankide eest 100 kilomeetri kaugusel asuvasse Hadjatši, kus tal puudusid igasugused võimalused treenimiseks.

«Ma üritasin välja sörkima minna, kuid see oli ohtlik, sest väed olid 15 kilomeetri kaugusel. See kõlab natuke veidralt, aga ma harjusin sellega ära,» meenutas Hutsol.