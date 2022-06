Kas laste kasvatamine on minevik ja tippsportlase ehitamine tulevik?

Tehnoloogia meeletu areng on võimaldanud inimkonnal viimase paarikümne aastaga läbi teha vaat et suurema hüppe kui 18. sajandi lõpus toimunud tööstusrevolutsiooni aegu. Seda on märgata ka spordiväljakutel, kus atleedid pole mitte ainult kiiremad, osavamad ja võimsamad, vaid ka pikaealisemad.