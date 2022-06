Pole õnne: Soome võidusõitja käis jälle amputeerimisnoa all

Esimese operatsiooni käigus selgus, et õnnetuse põhjustatud kahju on nii suur, et varbad tuleb amputeerida. Arstid keelasid tal kolm nädalat käia, aga Tuuli loodab juuli keskel rajale naasta.

See pole esimene kord, kui Tuuli on sattunud nii tõsisesse õnnetusse, et tagajärjeks on olnud amputeerimine. Ühes võidusõidus toimunud avarii tõttu pidi ta hüvasti jätma ühe vasaku käe sõrmega.