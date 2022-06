Rally1-debüüti ihkav soomlane on nõus sõitmiseks panka minema

Huttuneni sõnul on Soome ralliks kokkulepe olemas, aga rahaline pool tuleb veel korda saada. «Ma usun, et me saame Rally1-masinaga Soome rallile. Hetkel käib raha kogumine. See on alati nii. Kui me raha ei leia, siis tuleb ilmselt panka minna,» naljatles Huttunen, vahendab Rallit.fi.

«Jyväskylä pole alustamiseks just lihtne koht. Kuigi see on koduralli, pole see kõige kergem koht, kus Rally1-autoga sõita. Ma ei usu, et keegi ootab minult esikolmiku kohta,» jagas soomlane oma ennustusi tuleva etapi kohta.

Varasemalt on meie põhjanaabri mänedžer, kahekordne maailmameister Marcus Grönholm Iltalehtile öelnud, et Huttunenil on makstud Ford Puma Rally1ga sõitmiseks deposiit.