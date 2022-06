Eesti koondis sai valusa kaotuse: Peatreener: nägin kassi-, mitte tiigrisilmi

«Kui teiselpool võrku on Isabelle Haak, siis see on raske ka vanematele mängijatele. Aga noortele veel raskem ja see, kuidas nad täna tegutsesid, oli tunnustust väärt. Usun, et Eesti publik nägi võrkpalli, mis on kaasa elamist väärt,» lisas peatreener.

Eesti on jätkuvalt alagrupis neljas, kirjas on üks võit ja kolm kaotust. Rootsi läks liidriks, neil on kirjas kolm võitu nagu ka teisel kohal oleval Portugalil. Sloveenia jätkab kahe võiduga kolmandal kohal.

26 punkti toonud Kertu Laak rääkis vastaste liidrist Isabelle Haagist, sellest, miks viigeimiliste mängude lõpud käest lähevad ja meie vastuvõtust.

Mängu käik:

Eesti algkoosseis: Julija Mõnnakmäe, Kertu Laak, Nette Peit, Kristiine Miilen, Liis Kullerkann, Eliise Hollas, libero Janelle Leenurm. Seni põhilibero rolli täitnud Kadri Kangro jäi mängust eemale treeningul saadud hüppeliigese vigastuse tõttu.

Isabelle Haagi vedamisel läksid rootslannad avageimi 7:2 juhtima ja Eesti naiskonna peatreener Alessandro Orefice kasutas esimest mõtlemisaega. Pikalt servioone taga püsinud Haak jätkas võimsate servidega ja tema järjekordne äss seadis tabloole 11:2 eduseisu. Järgmise punkti järel sekkus Eestil Mõnnakmäe asemel Häli Vahula. Rootsi jätkas sama võimsalt terve geimi, kodunaiskond oli vastuvõtul suurtes raskustes ja seeläbi ka pea igal rünnakul. Geim Rootsile 25:12. Eesti vastuvõtt oli 27%, rünnak 29%. Laak tõi 6 punkti.