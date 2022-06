Putini nimekaimust Ukraina jalgpallur käib kodumaal vabatahtlikuks: mul tuleb oma nime kuidagi heastada

Poola tugevuselt neljandas liigas Tarnowi Unias klubis pallinud Ukraina jalgpallur Viktor Putin rääkis hiljuti kodumaa meediale oma elust Venemaa presidendi nimekaimuna ja sellest, mis on pärast 24. veebruari muutunud.

Kui enne visati tema nime üle põhiliselt nalja, siis pärast sõjasündmuste hargnemist on ta jalgpalliväljakul sattunud isegi vastasfännide vihahüüete objektiks. «Leidub ka agressiivseid, kellega tuleb seejärel vestelda. Ühest küljest ma mõistan inimesi, sest isegi minul pole seda nime kuuldes kõige mugavam olla. Samas ma sooviks, et inimesed saaksid aru, et selline perekonnanimi pole minu süü. Paljud õnneks mõistavad seda,» lausus 27-aastane jalgpallur väljaandele Tribuna.

«Kui staadionikommentaator viimases kohtumises minu nime teadvustas, hakkasid vastasmeeskonna fännid laulma: «Venemaa l**s». Ma mõistan neid, kuid üritan seda ignoreerida. Ma karjuks ise ilmselt midagi sarnast, sest see pole üldse hea perenimi, mida praegu kanda,» sõnas noorpõlves ka Kiievi Dõnamos läbilööki üritanud poolkaitsja.

Stiilinäide Poolas tribüünidelt kaikuvatest solvangutest:

Unia meeskonna fännid on jalgpallur Putini suhtes siiski mõistvad ning käivad klubi mängudel ka plakatiga: «Iga Putin pole automaatselt vaenlane. Viktor, meie oleme sinuga!»

Tarnowi Unia fännid Viktor Putinit toetamas. Foto: Tarnowi Unia

Kui Viktor Putinil on jalgpallist vaba aeg, käib ta üle piiri kodumaal vabatahtlikuna abiks. «[President] Putin on teinud nii palju kurja, et mul lihtsalt tuleb oma nime «tasakaalustamiseks» head teha. Nõnda üritangi lihtsalt inimesi aidata,» selgitas ta.

Mõnes mõttes on Viktori veel isegi hästi läinud. Kuidas nii? Aga tema isa nimi on... Vladimir Putin. «Temal on rääkida hulga rohkem lugusid. Sageli küsitakse ka temalt, miks ta oma ees- ja perenime ära pole vahetanud. Mina pole seda teemat aga ise tõstatanud,» lisas jalgpallur.