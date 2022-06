BLOGI ⟩ Henri Anieri neljanda üleminuti värav tõi Eestile võidu Malta üle

Nõnda lähevad D-divisjonis täna vastamisi kaks kaotuseta meeskonda. Kokku on Eesti kohtunud Maltaga ametlikes kohtumistes viis korda ning seni saatnud edu rohkem eestlasi. Eesti saldo Maltaga on kaks võitu, kaks viiki ja kaotus. Viimati mindi vastamisi 2017. aastal, mil sõpruskohtumises võttis Eesti Rauno Sappineni, Sergei Mošnikovi ja Henri Anieri väravatest 3:0 võidu. Viimane kuulub ka täna Eesti koosseisu.