Kas Kontaveit saab Berliinis esimese asetuse ja kas Kanepi pääseb põhitabelisse?

Eestlannadega seoses on aga omajagu teadmatust ja põnevust. Kontaveit ütles esmaspäeval ERRi spordiportaalile treenerist Dmitri Tursunovist lahku minekut kommenteerides ka seda, et ta pole aprillis põetud koroonaviirusest täielikult taastunud ega saanud tol hetkel trennigi teha.

Nüüd on aga tulnud teated, et äsja Prantsusmaa lahtised võitnud ning võimsalt maailma edetabelit juhtiv poolatar Iga Swiatek on Berliini turniirist loobunud. See aga tähendab, et kui nädala alguses värskes maailma edetabelis teiseks tõusnud Kontaveit Berliinis mängib, peaks ta saama esimese asetuse.

Hiljutise sotsiaalmeediapostituse põhjal on Berliini võistlusest loobunud ka Paula Badosa ning põhitabelis on esimesena nüüd joone all Kaia Kanepi.

Berlin update



OUT: Swiatek, Badosa



IN: Cornet, Sasnovich



NEXT: Kanepi — Entry List Updates Women (@EntryListsWomen) June 9, 2022